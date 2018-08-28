Keçiören’de bayramlaşma heyecanı

Başkan Ak’a, başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Ak, Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek ve beraberindeki ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla bayramlaştıktan sonra belediye personellerinin, muhtarların, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve katılımcı vatandaşların Kurban Bayramını tebrik etti. Kurban Bayramının, birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Ak, milli ve dini değerlerin ortaya çıkardığı dayanışma duygusunun bütün yıla yayılması gerektiğinin altını çizerek, Kurban Bayramının Türkiye’ye ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

“Milli ve dini değerlerimizi diri tutmalıyız”

Bayramlaşma programı kapsamında konuşma yapan Başkan Ak, “Kestiğiniz kurbanların ve dualarınızın kabul olmasını diliyorum” diyerek şöyle devam etti:

“Birliğimizin teminatı olan milli ve dini değerlerimize her zamankinden daha fazla sarılmalıyız. Bizi bir arada tutan ve asırlardır yok olmadan bu coğrafyada varlığımızı devam ettirmemizi sağlayan millet olma bilincini diri tutmalıyız. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, nice bayramlar görmenizi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”

Şeker ve kolonya ikramıyla devam bayramlaşmanın ardından hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Ak, Keçiören’e verdikleri hizmetten dolayı personellerine de teşekkür etti.