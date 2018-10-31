Keçiören'de galibiyet rüzgarı

Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bağlumspor Bayan Voleybol, Bağlumspor Futbol ve Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları, Keçiören'de ağırladıkları rakiplerini yenerek haftaya damga vurdu. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, katılım sağladığı bütün müsabakaların ardından takımları tek tek tebrik etti.

Keçiören'in ev sahipliği yaptığı müsabakalarda Keçiören Belediyesi Bağlumspor Bayan Voleybol Takımı, Gümüşhane Gençlerbirliği Bayan Voleybol Takımı'nı bütün setleri alarak 3-0'lık skorla mağlup etti. Keçiören Belediyesi Bağlumspor Futbol Takımı da Bölgesel Amatör Bal Ligi'nde Karaman Belediyesi karşısında 2-1 skorla galibiyete ulaştı. Keçiören Belediyesi Eller Gücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ise Ankara BŞB Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı 71-65 skorla geride bırakarak galibiyet sevinci yaşadı. Mücadele derecesi üst seviyede olan müsabakaların ardından Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ev sahibi ve misafir takımları tebrik ederek başarı temennisinde bulundu.

Keçiören Belediyesinin desteklediği çeşitli branşlardaki takımların haftaya damga vurduğunu belirten Başkan Ak, “Keçiören Belediyesi'nin çeşitli branşlarda destek verdiği takımlar bu hafta galibiyet rüzgarı estirdi. Bu müsabakaları yakından izleme fırsatı bularak mücadele derecesi yüksek karşılaşmalara tanıklık ettik. Galibiyet sevincini oyuncularımızla birlikte yaşamak oldukça keyif vericiydi. Keçiören'de sporun ve sporcunun gelişmesi için gerek tesisleşme konusuna gerekse sporculara verdiğimiz desteklerle çeşitli başarılar elde ettik. Bu başarıların devam etmesi için aynı gayretle mücadele edecek olan sporcularımıza desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu hafta voleybol, futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarımız galip gelen taraf oldu. Hem Keçiören'i temsil eden takımlara hem de rakibimiz konumunda olan bütün takımlara bundan sonraki müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi.