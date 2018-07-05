Keçiören’de hafizeler taçlandı

’si düzenlenen “Geleneksel Hafızlık Merasimi”nde 43 hafizenin taç giyme törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Mustafa Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Keçiören İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan da hazır bulundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği merasim, Abdurrahman Gürses Kur’an Kursu öğrencisi Mushabcan Işık’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kur’an-ı korumada en büyük pay hafızların

“Ne mutlu bize ki hafızlık merasimimizin 5’incisini gerçekleştiriyoruz ve inşallah nicelerini de hiç aksatmadan gerçekleştiririz” diyen Mustafa Ak, camileri yenilediklerine dikkat çektiği konuşmasında şunları söyledi; “Yatılı Kur’an Kursu ile ilgili eksiklerimizi gideriyoruz, bu anlamda büyük yol kat ettik. Yüzyıllardır varlığını sürdüren Kur’an-ı Kerim’i korumada en önemli görevi hafızlar icra ediyorlar.”

Hafızları İslam’ın yaşayan timsalleri olarak adlandıran Ak, “Kur’an-ı yüreklerine yazan hafizelerimizi tebrik ediyorum, emeklerine sağlık. Anne babalarına, öğretmenlerine ve onları hafize yapan hocalarına da çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevinin önemine değinen Uğur Bulut da, salonun tamamen dolu olmasının gurur verici olduğunu kaydederek, “Keçiören’de müftülüğümüz ile birlikte sayısal ve kalite olarak din eğitimi hizmetlerinin artmasından memnuniyet duyuyoruz. Hafizelerimizi ve yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

En büyük miras güzel ahlak

Hafızlığın her faniye nasip olmayan bir nimet olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç de, “Hafızlar seçilmiş insanlar ve yeryüzü kandilleridir. Her türlü takdirin üzerindedirler. Allah hepsine ezberledikleri Kur’an ahlakını yaşamayı nasip etsin. Hiçbir anne baba evladına güzel ahlaktan daha büyük bir miras bırakamaz.” dedi.

Hafız anne ve babası olmanın da ayrıcalık olduğunu söyleyen Dinç sözlerini şöyle sürdürdü; “Kur’an okunmayan hanelerde, gönüllerde ızdırap, sıkıntı, dert vardır. Kur’an şifa, deva, öğüttür. Bu millet tarihin hiçbir döneminde Kur’an’sız yaşamamıştır. 137 bin belgeli hafızımız var, yaz tatillerinde de camilerimiz adeta çocuk açıyor, Kur’an öğrenmek için akın ediyorlar. Bu bizlerin en büyük sevinci ”

Keçiören’de Kur’an Kursu sayısı artıyor

Bu programlarla farkındalık oluşturarak hafızlık heyecanını kamçılamayı amaçladıklarını belirten Müftü İhsan İlhan Keçiören’de hafız sayısının arttığına dikkat çekerek, “3 yatılı kız Kur’an Kursu ile 200 kişi kapasiteli Abdurrahman Gürses, 60 kişi kapasiteli Hacı Miktat, Bağlum’da da 200 kişilik Kur’an Kursu olmak üzere 5 tane de erkek Kur’an Kursumuz hizmet verecek.” dedi.

İlhan ayrıca konuşmasında 4 -6 yaş Kur’an eğitimini tüm mahallelerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerine de vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından 43 hafizeye taç takıldı, protokol heyeti de hafizelere altın hediye etti. Program Safiye Yüceler Kız Kur’an Kursundan ilahiler, şiirler ve kısa surelerin okunmasının ardından sona erdi.