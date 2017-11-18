Keçiören’de hamsi festivali

Hamsi ve Kültür Festivali vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Katılanlara bedava hamsinin dağıtıldığı festivalde Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da, elleriyle pişirdiği hamsi ızgaraları hemşehrilerine ikram etti.

15 Kasım’da başlayan ve 26 Kasım’a kadar devam edecek olan festival Keçiörenli’leri hamsi balığına doyuracak. Belediye hizmet binası önündeki Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen festivalde hamsinin yanı sıra Rize’nin yöresel ürünlerinin tanıtımı yapılıyor. Keçiören Belediyesi, Keçiören Kaymakamlığı ve Ankara Rizeliler Derneği işbirliğinde yapılan festivalin açılış etkinliğine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Ankara Rizeliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu, Rize ilçe dernekleri başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hamsi mevsimi olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Ak, "Hamsiye balık denmez, hamsi hamsidir. Burada hemşehrilerimize hamsi dağıtacağız. Keçiören’de de çok sayıda Rizeli ikamet ediyor. Rize kültürünü ve yöresel ürünlerini de bu festivalde bulacaksınız. Sosyal faaliyetler hemşehricilik bağlarını güçlendiriyor. Hamsili Günler Festivali’nin Keçiörenimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Uğur Bulut da, "Rizeli dostlarımızı gönülden seviyoruz, Keçiören’imize katkı sağladıklarından ötürü de onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Ak Hamsi pişirip ikram etti

Ankara Rizeliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu ise 6 ilde festivalin devam edeceğini belirterek, Rizelilere her zaman destek veren Mustafa Ak’a Rizeliler adına şükranlarını sundu. Konuşmaların ardından meydanda Rize’nin yöresel ürünlerinin sergilendiği festival alanını gezen Başkan Ak, ızgaranın başına geçti ve elleriyle pişirdiği hamsileri Keçiörenli’lere ikram etti. Yöresel ürünlerini tanıtan Rizeli’ler ise tulum eşliğinde horon oynayarak festival coşkusunu yaşadılar.