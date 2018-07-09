Keçiören’de hayvanlara yeni yuva

Hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti ile teşhis ve tedavi hizmetleri çalışmalarına devam eden Eylül Ayı sonunda tamamlanması planlanan barınakta yaklaşık 450 köpek için yazlık ve kışlık padok, 40 metrekare alanda yaklaşık 50 kedi kapasiteli kedi evi, karantina birimi, mama hazırlama ünitesi, sağlık hizmetleri, veteriner hekim odaları, ameliyathane, sahiplendirme alanı ve idari ofisler yer alacak.

Barınak inşaatının yüzde 30’unun tamamlandığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Geçici Rehabilitasyon Merkezimizde sokak hayvanının kuduz aşılarını yapan veteriner hekimler, ayrıca, kısırlaştırma çalışmalarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yürüttükten sonra, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hayvanları yine doğal ortamlarına bırakıyoruz. Keçiören’e şimdi yeni bir hayvan barınağı kazandırıyoruz. Daha modern, hijyenik ve işlevsel olacak merkezimizde de can dostlarımıza gerekli özeni göstermeye ve sahiplendirme işlemlerini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.