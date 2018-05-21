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21 Mayıs 2018 10:38

Keçiören’de iftar sevinci birlikte paylaşılıyor

Ramazan ayının bereketini iftar programlarına taşıyan Keçiören Belediyesi, bu defa Aktepe, Adnan Menderes ve Köşk mahalleleri sakinlerini aynı sofra etrafında buluşturdu.

Keçiören’de iftar sevinci birlikte paylaşılıyor

21 Mayıs 2018 10:38


Aktepe Pazar Yeri’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mahalle iftarına çok sayıda mahalle sakininin yanı sıra, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın, Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.


Aktepe Mahallesi sakinlerinin Ramazan’ını kutlayan Başkan Mustafa Ak, “Şükürler olsun Rabbime bizleri on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e kavuşturdu. Bir önceki Ramazan’da aramızda olan ama bu Ramazan’da aramızda olamayan şehitlerimize, yakınlarımıza, dostlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve bütün dünya Müslümanlarının Ramazan-ı Şerif’i kutlu olsun ve barış, huzur, kardeşlik, birlik, beraberlik getirsin inşallah” dedi.



"Müminler birbirinden sorumludur"


Kardeşliği, birlik ve beraberliği göstermek için bu sofrayı kurduklarını söyleyen Başkan Ak, “İftar sofralarının en önemli amacı da budur. Aç ve açıkta kalanlara ulaşın, sofranıza davet edin, Keçiören Belediyesi olarak biz ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım ediyoruz ama gözümüzden kaçan kardeşlerimiz varsa eğer, onları da sizler bize bildirin ki Ramazanın feyzinden onlar da faydalansınlar. Müminler birbirinden sorumludur” diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’daki Müslümanlara hitap ettiği Bosna mitingini de hatırlatan Ak, “Sınırlarımız dışındakilerle de kardeşlik bağlarımız devam ediyor, gönüllerimiz bir. Bizler de Uluslararası Ramazan Etkinlikleri ile kardeşlerimizi Keçiören’de misafir ediyor, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı.




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