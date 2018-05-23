Keçiören’de ilahi gecesi

gününde düzenlediği 9. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde Ömer Karaoğlu, ilahileriyle sahne aldı.

Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen konserde Ömer Karaoğlu ilahileriyle manevi atmosferi doruğa çıkarırken, “Şehit Tahtında Rabbe Gülümser” ilahisi ile büyük alkış aldı. İlahisini şehitlere ithaf eden Karaoğlu, “Tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz, onlar bu ülkenin bekası için canlarını verdiler” dedi.

Karaoğlu, Filistin’de yaşanan zulüm ve göz yaşına da değinerek, herkesi Ramazan’da mazlumlar için dua etmeye davet etti. Etkinlik alanını dolduranlar, telefonlarıyla konserin unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmediler.

Geleneksel mahalle iftarlarını da sürdüren Keçiören Belediyesi, 23 Nisan, Köşk ve Bademlik mahallelerinin sakinlerine aynı sofrada oruç açma sevincini yaşattı. 23 Nisan pazar yerine kurulan iftar sofralarında mahalle sakinleri hep birlikte orucunu açarak, iftar duası yaptılar.