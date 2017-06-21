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21 Haziran 2017 10:15

Keçiören’de ilahi konseri

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Keçiören’de ilahi konseri

21 Haziran 2017 10:15

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri ile farklı kültürleri ağırlayan Keçiören Belediyesi, ilahi konserleriyle de tasavvuf sanatçılarını Keçiörenlilerle buluşturuyor.


Keçiören Belediyesi tarfından Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Uluslararası Ramazan Etkinlikler gecesinin ilk konuğu Keçiören Konservatuarı Gençler Halk Oyunları Topluluğu oldu. Artvin-Kars ve Bartın yöresine ait halk oyunlarından örnekler sergileyen gençlere zaman zaman alandakiler de yerlerinde oynayarak eşlik etti. Türk Tasavvuf Müziği Sanatçısı Mehmet Arıcı ise gecenin diğer konuğuydu. Birbirinden güzel ilahileriyle manevi atmosferi doruğa çıkaran Arıcı’nın “Allah Hu Allah” ilahisi büyük alkış aldı. Müzik ziyafetinin yaşandığı gecede “Niçin Ağlarsın Ey Bülbül” ve “Mevlana Gibi” ilahilere semazenlerin eşlik etmesiyle sahnede adeta görsel bir şölen yaşandı. Etkinlik alanını dolduranlar, telefonlarıyla konserin unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmediler.




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