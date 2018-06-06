İddiaya göre, Keçiören’de bir otobüs durağında kız kardeşiyle cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşan Merve S., o sırada CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin afişlerini asan kişi tarafından darp edildi. Olayın nasıl yaşandığını anlatan mağdur Merve S., kardeşiyle birlikte hastaneye gitmek için yola çıktığını belirterek, ’’Durakta beklerken oradaki bayanlarla sohbet etmeye başladık. Daha sonra Muharrem İnce’nin mahallemize geleceğine dair iki adam kağıtlar asmaya başladılar. Biz bayanla birlikte yine Cumhurbaşkanımızın kazanacağını, onu çok sevdiğimizi söyledik. O sırada o adamlar tarafından sözlü saldırıya uğradık. Sonra orada ilk kez görmüş olduğum Nazife isimli şahıs bize döndü ve Cumhurbaşkanımıza, bize ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu’’ ifadelerini kullandı.

Kendisini darp eden saldırganın Cumhurbaşkanının hırsız olduğunu iddia ettiğini kaydeden Merve S., ’’Cumhurbaşkanının oy çaldığını iddia etti. Bunun üzerine biz kadınla sözlü bir tartışmaya girdik. Ben Cumhurbaşkanımızı savundukça kadın hırsız savunucuları diye sürekli hakaret ve küfür ediyordu. Daha sonra kadın geldi benim saçımdan tuttu, saçımı kopardı. Saçımdan tutup başımı öne eğdiği için pek fazla göremedim ama çevredekiler müdahale etti. Bizi ayırdılar. Ayırdıktan sonra yolduğu saçı yere attı ve dedi ki, ’Bak bu senin saçın. Bunun gibi bütün saçlarını yolacağım senin’ dedi. Muharrem İnce’nin kağıtlarını asanlarla birlikte bir araca binip uzaklaşmaya çalıştılar. Ben onların kaçtıklarını düşünerek arkalarından koşup plakalarını almaya çalıştım. Şikayette bulunacağımı söyledim. Onlar olay yerinden uzaklaştıklarında 115’i arayıp ekip talebinde bulundum’’ iddialarında bulundu.

Darp edildiğine dair sağlık raporu alan Merve S., raporunu teslim etmek üzere karakola gitti.