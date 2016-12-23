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23 Aralık 2016 10:00

Keçiören’de ’kadın hakları eğitimi’ verildi

Keçiören’de ’kadın hakları eğitimi’ verildi

23 Aralık 2016 10:00

Keçiören Belediyesi kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek "Kadına Yönelik Şiddet ve Kadınların Medeni Kanundaki Hakları Eğitimi" düzenledi.
Keçiören Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) iş birliğinde Osmangazi Mahallesindeki Turuncu Cafe’de düzenlenen programa AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Samiye Korkmaz ve kadınlar katıldı.
Kadına yönelik şiddet ve kadın hakları konusunda bilgilendirmenin de yapıldığı programda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Samiye Korkmaz, "şiddet nedir? şiddet türleri, aile içi şiddet, şiddete maruz kalınca müracaat edilecek mekanizmalar" hakkında bilgi verdi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden Klinik Psikolog Muradiye Erol ise Öfke Kontrolüne dair bir söyleşi gerçekleştirdi.



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