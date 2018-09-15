Keçiören'de kadın ve çocuklar temizlik ordusu kurdu

Daha temiz ve yeşil bir çevre seferberliği başlatan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, mahalleli kadınlar ve Türkiye'nin en büyük çevre hareketi çevre çiçekleri ile birlikte yeşil bir gün için çevre temizliği yaptı.

Keçiören Belediyesi tarafından Gönül Belediyeciliği kapsamında hayata geçirilen Yeşil Gün Projesinin üçüncüsü Sancaktepe Pazaryerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Muhtarlar, mahalleli kadınlar, çevre çiçekleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünya Çöp Toplama Gününde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin çocuklardan oluşan en büyük çevre hareketi çevre çiçekleri de ellerinde 'Çevre aynı kalsın, biz değişelim, atığını azalt yeşili çoğalt, tüketelim, tükenmeyelim', yazılı pankartlar taşıyarak çevre mesajı verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a Yeşil Gün projesinden ötürü teşekkür eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bu projenin çevre duyarlılığını artıracağını düşünüyor ve projeyi destekliyorum. İnancımız, geleneklerimiz, medeniyetimiz çevrenin bir emanet olduğunu bize öğütler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğaya, çevreye, insana ve tüm yaratılmışlara önem veren yönetim tarzı İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde milletimiz tarafından büyük takdir toplamıştı, kokudan durulmayan Haliç onun zamanında gerçek kimliğine kavuştu, çöp dağları bitti. Haliç ancak betonlanarak ıslah edilebilir diyenlere, ‘hayır' diyen Cumhurbaşkanımızın, doğaya ve çevreye duyarlılığını tüm Türkiye'de egemen kılacak bu projesi vizonumuz oldu. Bu anlamda biz ezelden çevreciyiz" diye konuştu.

Çevreye sahip çıkmanın geleceğe sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Karaaslan, küresel iklim değişikliğini hızla yaşayan dünyaya karşı duyarlı nesiller yetiştirmenin önemini vurguladı.

Sıfır atığa tam destek

Gönül belediyeciliği kapsamında tüm mahalleyle birlikte evimiz Keçiören mesajı verdiklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da “Evimize gösterdiğimiz özen ve titizliği mahallemize, sokağımıza göstermeliyiz ki Keçiören güzel kalsın. Sayın Cumhurbaşkanımız Dünya Çevre Gününde gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırmış, şehirlerin bir ruhu olduğunu ifade etmişti" dedi.

10 yıldır uyguladıkları çevre çiçekleri hareketi ile 102 bin çevre çiçeğine duyarlılık aşıladıklarını belirten Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın sıfır atık projesine verdikleri desteği de hatırlatarak evden ayrıştırma projesini ilk uygulayan belediye olduklarının altını çizdi.

Keçiören'e kadın eli değdi

Başkan Ak, "Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Yeşil Gün Projesi, tam da bu konuda duyarlılığı artırmak için temizlik personellerimizle, kadınlarımızla ve çocuklarımızla el ele hayat bulan bir projedir. Bugün de çevre çiçeklerimiz ve mahalledeki hanımlarla birlikte çevreyi temizleyecek, 7'den 77'ye herkesi çevresine sahip çıkmaya davet edeceğiz. Hanımlar evlerindeki özeni, titizliği mahalleye de yansıtacak. Keçiören'e kadın eli değecek Her mahallesinde Yeşil Gün Projemizi uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeşil gün önlükleriyle mıntıka temizliği

Konuşmaların ardından yeşil gün önlüklerini giyen Karaaslan ve Ak, çevre çiçekleri, mahalleli kadınlar ve temizlik personeliyle birlikte çöp poşetlerini alarak mıntıka temizliği yaptı. Sokaktaki çöpleri elleriyle tek tek toplayan ve caddeyi süpüren Ak ve Karaaslan daha sonra yeşil Keçiören için ağaç dikerek, su verdi.