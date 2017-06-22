Keçiören’de Kadir Gecesine özel program düzenlendi

Keçiören Belediyesince Kalaba Kent Meydanı’nda 8. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Kadir Gecesi Özel Programında, vatandaşlar "bin aydan daha hayırlı" bu geceyi birlikte idrak etme imkanı buldular. Kalaba Merkez Camii İmamı Ali Kaplan, Esertepe Dilek Camii İmamı Fatih Meşe, Mustafa Asım Köksal Camii İmamı Sinan Altemir, Kalaba Eyüp Sultan Camii İmamı Salim Özcoşar ve İncirli Merkez Camii Müezzini Kemal Çil’in; Kur’an tilaveti ve kasideleriyle başlayan programda Keçiören Müftüsü Dr. İhsan İlhan da gecenin maneviyatına özel, dini bir sohbet gerçekleştirdi. İlhan, Kadir Gecesine dair de şunları söyledi:

“Geceler, ibadetler, bütün güzel davranışlar sebeptir, sonuç değildir. Kadir Gecesi de ömrün bereketlenmesine, iyi bir insan olmaya sebeptir, ahrete yatırımdır. Baki kalanların peşine takılıp onlara talip olmaktır. İnsanın kalbini, hayatını nurlandıran Kur’an’dır. Kur’an ışıktır, şifadır, nurdur. Bu gece insanlar ben nasıl bir Müslümanım diye düşünmeliler.”

Gecenin sonunda tüm eller semaya açılarak birlikte dualar edildi.