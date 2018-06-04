Keçiören’de kardeş Azerbaycan gecesi

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Azerbaycan Gecesi’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ev sahipliğinde Kalaba Kent Meydanı’nda Azerbaycan ve Erzincan Kültür Evlerinin açılmasıyla başlayan geceye Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Sumgayit Şehir Valisi Zakir Farajov, Meclis İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Sumgayit Belediye Başkanı Sultan Asadov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, AK Parti Ankara Milletvekili Adayları Prof. Dr. Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, Aksakallar Üyesi ve Önceki Dönem Valisi Zekeriye Abishov, Erzincan Dernekler Federasyonu Başkanı Selahattin Ayvaz, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Ak Türk Dünyasını buluşturuyor

“Azerbaycan’dan çok selam getirdim” diyerek konuşmasına başlayan Sumgayit Şehir Valisi Zakir Farajov, “Bizleri bir araya getiren ve Türk dünyasını buluşturan Keçiören Belediye Başkanımıza minnettarız. Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye’dir, sizlere her daim şükran borçluyuz, yanımızda olduğunuzu biliyoruz.” dedi.

Dil, din ve medeniyet birliğine de dikkat çeken Farajov, Bakü -Tiflis- Ceyhan boru hattıyla Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştığını da hatırlattı.

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ise Türkiye’de misafir değil ev sahibi olduklarını söyleyerek, “Tek millet iki devlet olarak daima birbirimizin yanındayız, bugün de Azerbaycan ve Sumgayit’imizi yakından tanıtacağız.” diye konuştu.

Başkan Mustafa Ak da Erzincan ve Azerbaycan’ı Keçiören’de buluşturduklarına vurgu yaparak, “Azerbaycan’daki Sumgayit Belediyesi ile kardeşiz. Yerel yönetimler olarak iş birliğimizi güçlendiriyor, kültür köprüsü kuruyor ve Ramazan’ı birlikte, kardeşçe yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Meclis İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu da iki kardeş ülkeyi sözde değil özde de buluşturan Başkan Ak’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi; “Terör örgütleri, darbeler ve IMF’ye borçlandırmak suretiyle Türk dünyası, İslam dünyası ve Afrika’yı sömüren dış güçler ve haçlı zihniyetine karşı dikkatli olmalıyız. Siyonistlerin harekete geçmesine karşı güçlü meclis, güçlü Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacak Abdülhamid Hanın yalnızlığa onu terk etmeyeceğiz.”

Gündoğdu ayrıca 15 Temmuz’da Keçiören’in en fazla şehit veren ilçe olmasını da hatırlatarak vatanperverliğine dikkat çekti.

Çırpınırdı Karadeniz coşturdu

Gecede Azerbaycan’dan gelen Gülzar Farajova ve Vugar Aliyev’in seslendikleri türkülere vatandaşlar ve protokol heyetindekiler de ellerindeki Türk ve Azeri bayraklarını sallayarak eşlik ettiler. “Çırpınırdı Karadeniz” Türküsü yoğun istek üzerine iki kez söylenirken, protokol de ayakta alkışladı. Program hediyeleşme ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.