Keçiören’de Kazakistan rüzgarı

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde kardeş ülke Kazakistan Keçiören’e konuk oldu.

Kalaba Kent Meydanında Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Türkiye - Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Aktöbe Şehri Vali Yardımcısı Kuandyk Kasymov, Almatı Eyaleti Cambıl İlçesi Meclis Sekreteri Sayat Zhuryn, İzlanda Fahri Başkonsolosu Selim Sarıibrahimoğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Musa Yıldız, Erzurum Dernekler Federasyonu Feridun Önal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Keçiören Belediyesi’nin Jambıl ve Türkistan ile kardeşlik protokolü olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bugün ünlü Kazak ozanı Suyinbay Aronulı’nin adını taşıyan parkımızı ve öğrencisi Cambıl Cabayev’in adını taşıyan sokağı ziyaret ettik. Astana’nın 20. yılı dolayısıyla kardeş Kazakistan bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Böylece onların kültür, tarih, zengin folkloru ile ilgili de bilgi sahibi olduk. Ayrıca bugün dadaş diyarı Erzurum kültür evimizin de açılışını gerçekleştirdik” diye konuştu.

Dolu dolu Kazak kültürünün tanıtıldığı gecede Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, “Ramazan denince aklımıza ilk Keçiören geliyor. Kazakistan’ın iki büyük şehri ile kardeş olan Keçiören Belediyesi’ne desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullanırken Kazakistan Cumhurbaşkanı Türk Dünyasının Ak sakalı Nursultan Nazarbayev’in Anadolu halkını çok sevdiğine de dikkat çekti.

Türkiye - Kazakistan Dostluk Grubu Başkanı ve Amasya Milletvekili Haluk İpek de her ülkenin kültürünü taşıyarak Ramazan atmosferini birlikte yaşadığı etkinliklerle ilgili Başkan Ak’a teşekkür ederek, “Türk dünyasının en doğusunda Kazakistan, en batısında da biz varız. Anadolu’nun İslamlaşmasında Hoca Ahmet Yesevi’nin katkıları büyüktür. Ayrıca Cumhurbaşkanı Nazarbayev 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye’ye gelen ilk devlet başkanı olmuş, kara gün dostu olduğunu da göstermiştir. Kazakistan büyüdükçe biz de gururlanıyoruz” dedi.

Kazakistan ve Erzurum Kültür Evlerinin de açıldığı gecede Dostluk Sazı Müzik Topluluğu birbirinden renkli geleneksel kostümleriyle Türk ve Kazak danslarından örnekler sergiledi. Kazakistanlı sanatçıların koro ve solo olarak sahne aldığı gecede Türk ve Kazak müziğinden esintiler sunuldu. Türkçe seslendirilen “Çırpınırdı Karadeniz” türküsü ise yoğun istek üzerine 2. kez seslendirilirken, protokol de sahnede Türk ve Kazak bayraklarını sallayarak sanatçıya eşlik ettiler.

Protokolün hediyeleşmesinin ardından gece, Kazak sanatçılar ve protokolün toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.