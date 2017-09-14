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14 Eylül 2017 09:50

Keçiören’de konservatuvar kayıtları başladı

Sanatsal ve kültürel etkinliklerle kültürün merkezi olmayı hedefleyen Keçiören Belediyesi, yeni dönem konservatuvar kayıtlarına başladı.

Keçiören’de konservatuvar kayıtları başladı

14 Eylül 2017 09:50


Keçiören Belediyesi Konservatuvarına kayıtlar 30 Eylül’e kadar devam edecek. Halk oyunları, Türk halk müziği korosu, Türk sanat müziği korosu, tasavvuf müziği korosu, çocuk korosu, bağlama, gitar, ney, ud, keman olmak üzere toplamda 10 branştaki kurslar tamamen ücretsiz veriliyor.


Sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak isteyenleri bekleyen konservatuvar kayıtlarıyla ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Konservatuvarımız gençlerin sanatsal etkinliklere yönelmesi ve yeteneklerini geliştirmesi açısından onlara fırsat sunuyor. Yıl içerisinde düzenlenen özel konserlerle de Keçiörenlilerimizle buluşuyorlar. Özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak sanat ve spora yönelmesini destekliyoruz. Nitelikli zaman geçirerek burada hem sosyalleşiyor hem de sanat icra ediyorlar" ifadelerini kullandı.




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