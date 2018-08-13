Keçiören’de Kuran’a Geçiş Töreni

Keçiören Belediyesi Osman Gazi Halk Konağı’nda Kuran-ı Kerim hocaları tarafından 5-14 yaş grubundaki çocuklar için verilen Kuran kursu kapsamında 27 çocuk için Kuran’a Geçiş Töreni düzenlendi. Dinin ve milli değerlerin öğretilmesi amacıyla Keçiören Belediyesi’nin görevlendirdiği Kuran hocalarının gayretleriyle 2,5 aylık eğitimin ardından, 12’si erkek 15’i kız olmak üzere toplamda 27 öğrenciye Kuran Okuma Sertifikası verildi. Sertifikalarını Keçiören Belediye Başkanı Başkan Mustafa Ak’ın elinden alan öğrenciler 571 İlahisi ile Yasin-i Şerif okudu.

Törene katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ak, ’’Böylesine hayırlı bir hadiseye şahitlik etmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Hayal ettiğimiz bu güzel tabloyu bize yaşatan hocalarımızı, öğrencilerimizi ve çocuklarımızın anne-babalarını gönülden tebrik ediyorum. Şimdi güzel bir şekilde Kuran’ı tilavet etmeyi öğrenen yavrularımız, yarın inşallah bu okuduklarını en güzel şekilde yaşayan ve yaşatan bir nesil olarak ülkemizde fayda sağlayacaklar. Çocuklarımızı, manevi değerlerimizi yaşatan nesiller olarak görmek bizlerin en büyük duası ve temennisidir’’ ifadelerini kullandı.