Keçiören’de mahalle iftarları

Bu vesileyle 7. Osmanlı Padişahımız Fatih Sultan Mehmet’i ve tüm ecdadımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum’’ dedi.

Her yıl Ramazan ayında Keçiörenlilere birlikte oruç açma sevinci yaşatan mahalle iftarları geleneği Ayvalı Mahallesi ile devam etti. Ayvalı Kapalı Pazar yerinde Kur’an tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde 11 ayın sonunda yine buluştuk. Hepinizin iftarı, Ramazan-ı Şerif’i mübarek olsun. Bu mübarek ay bereketiyle, rahmetiyle, mağfiretiyle geldi’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Ak, Ramazan ayında herkesi başta akrabaları olmak üzere komşularına ve ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmaya davet ederek, bu aylarda toplumsal sorumlulukların hatırlanıp, ihtiyaç sahiplerine ulaşılması gerektiğini belirtti. İstanbul’un fethinin 565. yılı olmasına da dikkat çeken Ak, ’’İstanbul’un fethiyle Ortaçağ kapanarak Yeniçağ başlamıştır. Hz. Peygamberimiz (S.A.V) Kostantiniyye elbette feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir, buyurmuştur. Bu vesileyle 7. Osmanlı Padişahımız Fatih Sultan Mehmet’i ve tüm ecdadımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum’’ dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Adayı Lütfiye Selva Çam, Başkan Ak’a teşekkür ederek, ’’15 Temmuz hain darbe kalkışmasında olduğu gibi ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar var. Bunun üstesinden Türkiye sevdalısı bir lider ve millet gelir’’ şeklinde konuştu.

İftar yemeğinin ardından toplu olarak dua edilirken, program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.