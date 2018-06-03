Keçiören’de “Mahallede iftar var”

Kuşcağız Kapalı Pazar Yerinde Kur’an tilavetiyle başlayan iftar programına Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Ahmet Fethan Baykoç, 19 Mayıs, Esertepe, Atapark ve Kuşcağız mahalle sakinleri katıldı.

Ramazan’ın birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Ak, herkesi etrafında zor durumda olanlara karşı duyarlı olmaya davet ederek, “Bu ayda kimsesiz ve zorda olanlara karşı yardım elimizi uzatalım. Çevremizden de sorumluyuz. Sizler yardımcı olamıyorsanız, bizlere haber verin, bizler onlara yardım elimizi uzatalım. Ramazan’ın 18. gününü geride bırakıyor ve Kadir Gecesi’ne yaklaşıyoruz. Huzur, birlik ve kardeşlik içinde bayrama erişmeyi temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kuşcağız Mahallesi’nin Keçiören’de en fazla nüfusa sahip mahalle olduğunu vurgulayan Ak, mahalledeki 2 caminin imar düzenlemeleri ile ilgili de bilgi verdi. Kuşcağız Pazar Yeri’nin üstünü kapattıklarını da söyleyen Başkan Ak, vatandaşın alışverişini daha rahat yapacağına dikkat çekerken, Keçiören’in 51 mahallesine eşit hizmet götürdüklerini belirtti.

Başkan Ak, Kuşcağız Mahallesi’ne yaptıkları Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi ile Aşık Veysel Nikah Sarayı’nın da mahalleli için önemine vurgu yaptı.