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09 Haziran 2018 11:31

Keçiören’de Makedonya rüzgarı esti

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Makedonya’nın konuk olduğu 9.

Keçiören’de Makedonya rüzgarı esti

09 Haziran 2018 11:31

Uluslararası Ramazan Etkinliklerin’de, ’’Makedonya’nın esintilerini Keçiören’e yansıtacak, kardeşliğimizi de pekiştireceğiz’’ dedi.


Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Ramazan Etkinlikler’nin son konuğu Makedonya oldu. Kalaba Kent Meydanı’nda Kırşehir ve Makedonya Kültür Evlerinin açılmasıyla başlayan gecede bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ’’Makedonya’nın esintilerini Keçiören’e yansıtacak, kardeşliğimizi de pekiştireceğiz. Açtığımız kültür evleri ile hem Kırşehir hem de Makedonya’nın tarihi ve kültürü ile ilgili bilgiler edinebileceksiniz’’ ifadelerini kullandı.


AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili adayı Hacı Turan ise, "Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu, Orta Asya bize yabancı değil. Türkiye güçlü ve birlik içinde olursa bu coğrafyada daha da güçleniriz, istikbal ve istiklalimiz için çekim merkezi oluruz’’ şeklinde konuştu.


Alandakilere jest yaparak Türkçe konuşan Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucinski, 9. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye’de kendisini ülkesinde gibi hissettiğini ve bunun iki ülke arasındaki derin dostluğun sonucu olduğunu kaydeden Mucinski, Türkiye ve Makedonya tarihinin, geleneklerinin, kültürünün ve ortak bağlarının istikrar ve güven içinde artmasını temenni etti.


Lipkovo Belediye Başkanı Erkan Arifi de, "Makedonyalı kardeşlerinizden selam getirdim" diyerek alandakilerin Ramazan ayını kutladı.


Yeta Ere Folklor Grubu ve Zeyadin İsmaili Likov İlahi Grubu’nun sahne aldığı gecede Makedonya kültüründen örnekler sergilendi. Konuşmaların ardından hediyeleşme merasimi yapıldı ve toplu hatıra fotoğrafı çekildi.




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