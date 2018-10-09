Keçiören'de nefes kesen tatbikat

‘İnsan değerlidir' ilkesiyle hareket eden Keçiören Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında tüm çalışanlarını afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmaları için bilgilendiriyor. Personelin olası bir yangına karşı hazırlıklı olmasını amaçlayan tatbikat öncesi yangına karşı alınacak önlemler, yangın nasıl çıkar? Yangın tüplerinin kullanım kuralları nelerdir? Yangına nasıl müdahale edilir? Yangına karşı alınacak tedbirler nelerdir? konularında teorik bilgiler verildi. Sonrasında belediye hizmet binası önünde yapılan acil durum tatbikatında siren sesinin duyulması ile birlikte harekete geçen ekipler tahliyelere başladı.

Yangına nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak gösterilirken, eğitime katılan personel de tatbikata aktif katılarak öğrendiklerini uygulama imkanı yakaladı. KEDEM (Keçiören Eğitime Destek Merkezi), KEÇMEK (Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Merkezi) ile Kalaba Spor Tesisinde de acil durum eğitimleri verildi. Her sene periyodik olarak yapılan tatbikatla afet ve acil durumlara karşı personelin tedbirli olması hedefleniyor. Başarılı geçen tatbikat sonrası Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, güvenliğin ve insan hayatının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak "Vatandaşlarımız da çalışanlarımız da değerlidir" mesajı verdi.