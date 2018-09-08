Keçiören’de nostaljik sinema akşamları

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ’’Vatandaşlarımız açık hava sinemamıza bir hayli ilgi gösteriyor, bu da bizi çok memnun ediyor’’ dedi.

Sıcak yaz akşamlarını eğlenceli ve renkli hale getirmek isteyenleri Kalaba Kent Meydanı’nda buluşturan açık hava sinema akşamlarında yönetmenliğini ve yapımcılığını Osman Sınav’ın yaptığı ve Kenan İmirzalıoğlu ile Tuğçe Kazaz’ın başrolünü paylaştığı 2012 yapımı Uzun Hikaye filmi izleyiciyle buluştu. Vatandaşların birlikte film izlemenin keyfine vardığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Vatandaşlarımız açık hava sinemamıza bir hayli ilgi gösteriyor, bu da bizi çok memnun ediyor. Vatandaşlarımız Türk sinemasının birbirinden güzel filmlerini birlikte izlediler. Altı hafta boyunca birbirinden değerli 18 filmi sinemaseverlerle buluşturduk. Gençlerimiz ve çocuklarımızda nostaljik sinema geleneğini tatmış oldu" ifadelerini kullandı.

Açık hava sinemasının son haftasında 1999 yapımı Güle Güle ve 2009 yapımı Beş Şehir filmleri sinemaseverlerle buluşacak.