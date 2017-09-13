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13 Eylül 2017 10:33

Keçiören’de okullar eğitim dönemine hazır

Keçiören Belediyesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı öncesi okulların fiziki eksikliklerini tamamladı.

Keçiören’de okullar eğitim dönemine hazır

13 Eylül 2017 10:33


Keçiören Belediyesi, okulların açılmasına sayılı günler kala bölgedeki okulların iç ve dış tadilatlarını tamamlayarak, okulları eğitim-öğretime hazır hale getirdi. Birçok okulun dış cephelerini yenileyen Belediye ekipleri, okulların çevrelerindeki bordür, tretuvar ve kilit taşı yapımını da tamamladı. Keçiören Belediyesi, panel çit, hız kasisi, istinat duvarı, tel örgü çekimi gibi tamiratlarla çocukların yeni dönemde daha güvenli bir şekilde eğitim almalarını amaçlıyor.


Okul tadilatlarını tamamladıklarını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Okullarımızın fiziki eksikliklerini gidererek çocuklarımızın çok daha sağlıklı ve çok daha güvenli şartlarda eğitimlerine devam etmelerini amaçlıyoruz. 2017 -2018 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı, eğitime yapılan her yatırım bizim için değerlidir, önemlidir, öğrencilerimizin başarılı bir dönem geçirmelerini diliyorum" dedi.




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