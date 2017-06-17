Keçiören’de Özbek rüzgarı esti

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde Özbekistan, unutulmaz bir gece yaşattı.

Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda Kars-Ardahan-Iğdır ve Özbekistan Kültür Evlerinin açıldığı 8. Uluslararaı Ramazan etkinlikleri kapsamındaki gecede Özbekistan’a özgü Özbek pilavı da dağıtılırken, vatandaşın ilgisi de yoğun oldu.

17 ülke ile Ramazan’ın bereketi, mağfireti ve rahmetini paylaştıklarına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Özbekistan’ı konuk ettiğimiz bu gecede Semerkant, Buhara’dan esintiler bulacaksınız. Onların kültürlerinden izleri göreceksiniz. Kültür alışverişi böyle bir şey Bir yanda Kars-Ardahan-Iğdır, diğer yanda Özbekistan. Anadolu şehirleri ile İslam coğrafyası bir araya geliyor. Yan yana kurulan kültür evlerinde tarihlerini, kültürlerini tanıtıyor, birlik ve kardeşliği yaşatıyorlar. Türk İslam dünyasının kalbi Keçiören’de atıyor" ifadelerinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli de Ramazan’ın birlik, beraberlik ayı olduğunun çocuklara aşılanması gerektiğini belirttiği konuşmasında, “Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Söz konusu vatan olduğunda 80 milyonun birlik ve beraberlikle harekete geçtiği bunun en güzel kanıtı” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey ise, “17 ülkeden Müslümanları Keçiören’de buluşturan Başkan Ak’ı kutluyorum” diyerek başladığı konuşmasında Türkiye ile Özbekistan arasındaki benzerliklere dikkat çekti. Özbekistan Elçilik Müsteşarı Rustamkhodja Azizkhodjaev, Özbekistan’da başta İmam Buhari olmak üzere birçok Türk şahsiyetin türbeleri olduğuna dikkat çekerek, “Özbekistan’ı mutlaka ziyaret edin, Türkiye ile siyasi, ticari ve kültürel alanda iş birliğimiz sürüyor. Geçen Kasım’da Cumhurbaşkanınız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Semerkant’ı ziyaret etti. Mayıs’ta da Pekin’de yine iki ülke Cumhurbaşkanları bir araya geldi” ifadelerine yer verdi.

Özbek geleneksel kıyafetinin Başkan Ak’a hediye edildiği gecede, Kars-Ardahan-Iğdır Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım da Ak’a, İslam alimi Harakani Fütüvvet’in sözlerini içeren bir tablo hediye etti. Özbekistan’ın ünlü sanatçısı Shahnoza Otaboeva ve Özbekistan Milli Dans Grubu’nun sahne aldığı gece eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu. Özbek müziklerine vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu gecede Özbek sanatçının ricasını kıramayan Başkan Ak ve protokol heyeti de zaman zaman oynayanların arasına katıldı. Gece, hediye takdiminin ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.