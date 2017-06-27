Keçiören’de parklarda temizlik

İlçedeki tüm parklarda çocukların daha temiz alanlarda oyun oynamaları ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda bulunmaları amacıyla yürütülen çalışmalar takdir topluyor. Belediye ekipleri helal gıda sertifikalı hijyenik temizlik maddeleri ile parklardaki oyun setlerini ve kent mobilyalarını tertemiz hale getiriyor. Oyun setleri ve kent mobilyaları dezenfekte edilirken insan sağlığına olumsuz etki yapmayan hijyenik temizlik maddelerinin kullanılmasına özen gösteriliyor.

Temizlik yapılmadan önce ve sonra bir cihazla ölçüm yaparak alandaki mikroorganizmaların miktarını tespit eden ekipler, ortaya çıkan bu ölçüm rakamlarını da karşılaştırarak kayıt altına alıyor. Yapılan temizlik sayesinde mikroorganizmaların ortamda 90 gün boyunca oluşması engellenirken, parklardaki oyun setleri de annelerin çocuklarına oynamaları için gönül rahatlığıyla izin verecekleri ortamlara dönüştürülüyor. Oyun setlerinin yanı sıra kent mobilyaları da temizlenerek vatandaşların günlük kullanımına sunuluyor.