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27 Haziran 2017 10:32

Keçiören’de parklarda temizlik

Parklardaki çocuk oyun alanlarını daha temiz hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Keçiören Belediyesi, çocukların ellerinin temas ettiği yerlerde uyguladığı hijyenik temizlik ile 90 gün boyunca mikroorganizmaların oluşmasını engelliyor.

Keçiören’de parklarda temizlik

27 Haziran 2017 10:32


İlçedeki tüm parklarda çocukların daha temiz alanlarda oyun oynamaları ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda bulunmaları amacıyla yürütülen çalışmalar takdir topluyor. Belediye ekipleri helal gıda sertifikalı hijyenik temizlik maddeleri ile parklardaki oyun setlerini ve kent mobilyalarını tertemiz hale getiriyor. Oyun setleri ve kent mobilyaları dezenfekte edilirken insan sağlığına olumsuz etki yapmayan hijyenik temizlik maddelerinin kullanılmasına özen gösteriliyor.


Temizlik yapılmadan önce ve sonra bir cihazla ölçüm yaparak alandaki mikroorganizmaların miktarını tespit eden ekipler, ortaya çıkan bu ölçüm rakamlarını da karşılaştırarak kayıt altına alıyor. Yapılan temizlik sayesinde mikroorganizmaların ortamda 90 gün boyunca oluşması engellenirken, parklardaki oyun setleri de annelerin çocuklarına oynamaları için gönül rahatlığıyla izin verecekleri ortamlara dönüştürülüyor. Oyun setlerinin yanı sıra kent mobilyaları da temizlenerek vatandaşların günlük kullanımına sunuluyor.




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