Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 11:21

Keçiören’de Ramazan akşamları bir başka

Keçiören Belediyesi 8.

Keçiören’de Ramazan akşamları bir başka

23 Haziran 2017 11:21

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olmak amacıyla vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.


Grup Aysima’nın sahne aldığı ilahi konseri, Keçiörenlileri yine Ramazanın manevi ikliminde buluşturdu. Enfes kanun taksiminin ardından ilahilerle manevi atmosfer doruğa çıkarken, bazı ilahilerde semazenler de gruba eşlik ederek sahnede görsel bir şölen oluşturdu. İzleyenler ise cep telefonları ile bu anları ölümsüzleştirdi. Çeşitli kıssaların da anlatıldığı gece, hep birlikte edilen dua ile sona erdi.


Kalaba Kent Meydanı’nda huşu içinde ilahi konserini dinleyen Keçiörenliler, aynı zamanda alandaki kültür evlerini gezerek farklı kültürleri tanıma şansı bulurken, çocuklar da Osmanlı macunu ve Osmanlı şerbeti gibi geleneksel tatları denemeyi ihmal etmedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:14
  • Öğle :13:02
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!