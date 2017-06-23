Keçiören’de Ramazan akşamları bir başka

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olmak amacıyla vatandaşları buluşturmaya devam ediyor.

Grup Aysima’nın sahne aldığı ilahi konseri, Keçiörenlileri yine Ramazanın manevi ikliminde buluşturdu. Enfes kanun taksiminin ardından ilahilerle manevi atmosfer doruğa çıkarken, bazı ilahilerde semazenler de gruba eşlik ederek sahnede görsel bir şölen oluşturdu. İzleyenler ise cep telefonları ile bu anları ölümsüzleştirdi. Çeşitli kıssaların da anlatıldığı gece, hep birlikte edilen dua ile sona erdi.

Kalaba Kent Meydanı’nda huşu içinde ilahi konserini dinleyen Keçiörenliler, aynı zamanda alandaki kültür evlerini gezerek farklı kültürleri tanıma şansı bulurken, çocuklar da Osmanlı macunu ve Osmanlı şerbeti gibi geleneksel tatları denemeyi ihmal etmedi.