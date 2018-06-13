Keçiören’de renkli Pakistan gecesi

’su düzenlenen Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin konuğu olan Pakistan unutulmaz bir gece yaşatırken, rengarenk görüntülere de imza attı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ev sahipliğinde Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen geceye Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Syed Ali Asad Gillani, Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Pakistan Kültür Evi’nin de açıldığı gecede Pakistan Evi’nin önünde yer alan ve Türkiye-Pakistan dostluğunu simgeleyen modifiye Vosvos büyük ilgi görürken, Pakistan mutfağından lezzetler de vatandaşlara ikram edildi.

Bereket, rahmet, mağfiret ayı Ramazan’ı uğurladıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Şimdiden bayramınızı kutluyor, hayırlı, bereketli, huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bu sene 23 ülkeden gelen bine yakın misafiri ağırladık, onlara hem Keçiören’i hem de Ankara’nın güzelliklerini tanıttık. Onlar da kendi kültür, sanatlarından örnekler sergilerken tarih, coğrafya ve ekonomilerine dair bilgiler paylaştılar. Aynı dine, aynı peygambere, aynı Allah’a inanan insanlar olarak Keçiören’de buluştuk, dostluklar kurduk” dedi.

Pakistan ve Türkiye arasında eskiye dayanan bir kardeşlik bağı olduğunu belirten Büyükelçilik Müsteşarı Syed Ali Asad Gillani de, “Değişik dönemlerde bu bağlar daha güçlü ortaya çıkmıştır, farklı alanlarda bu ilişkileri yayma gayretindeyiz. Değişik ülkeleri Keçiören’de buluşturup kültür köprüsü kuran Başkan Ak’a bizi sizle buluşturduğu için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

16 Aralık 2014 tarihinde bir okula düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Peşaverli gençlerin anısına yapılan anıtı ve dikilen ağaçları hatırlatan Gillani, “Pakistan-Türkiye kardeşliğinin canlı bir örneği olarak bu ağaçlar halkımızın gönlünde hep taptaze kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Gecede Hobi Sanat Merkezi Pakistan Dansları Topluluğu sahne alırken, canlandırılan Pakistan’daki kına gecesi büyük ilgi gördü. Pot Puri, Sufi Dansı, Ballay Ballay danslarının sergilendiği gecede dans topluluğu ve Pakistan okulu yöneticilerine de katkılarından ötürü teşekkür plaketi verildi. Protokolün hediyeleşmesinin ardından gece, Pakistan ve Türk bayrakları eşliğinde toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.