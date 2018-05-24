Keçiören’de “Sağlıklı Yaşamın Sırları” konulu söyleşi

Dr. Aysun Karabulut’un konuk olduğu “Sağlıklı Yaşamın Sırları” konulu söyleşiye katıldı.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde Keçiören Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve AK Parti Keçiören İlçe Teşkilatı’nın ortaklaşa düzenlediği konferansa Başkan Ak ve eşi Hatice Ak, Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Mustafa Ak, sağlıklı beslenme ile ilgili verimli bir söyleşi olacağını ifade ederek, “Ramazan ayındayız, yoğun bir çalışma temposunun içindeyiz. Bu temponun içinde gıdamıza ve beslenmemize nasıl özen göstermeliyiz, kendimizi koşturmacaya nasıl hazırlamalıyız sorularına bu söyleşi cevap vermiş olacak. Görüyorum ki çocuklar ve gençler çoğunlukta, can kulağı ile bu tavsiyeleri dinlemelisiniz” diye konuştu.

Ak, Ramazan ayının birlik, beraberlik ayı olduğuna dikkat çekerek, “Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları ve yaptığınız hayırlarınızı kabul etsin” temennisini dile getirdi.

Prof. Dr. Aysun Karabulut, “Sağlıklı yaşamak için mutlu olmak, sabırlı olmak, yaşamdaki bizi mutsuz edecek sebepleri ortadan kaldırmak, çaba sarf etmek, dua etmek, iyi bir aile ve sosyal ortamda bulunmak şarttır” ifadelerini kullandı.

Stresin günlük hayatın bir parçası olduğunu da ifade eden Karabulut, stresten uzak durmanın yollarını anlattı. Prof. Dr. Aysun Karabulut, sağlıklı yaşamın biyokimyasal sırlarını anlattığı “Yaşamdan Sağlık İksirleri” kitabını ise söyleşiye katılanlara hediye etti.