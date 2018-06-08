Keçiören’de sahne TÜRKSOY’un

Keçiören Belediyesinin ev sahipliğinde Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen program öncesi TÜRKSOY ve Yozgat Kültür Evleri’nin açılışı yapıldı. Geceye Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, eski TBMM Meclis Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, AK Parti Ankara Milletvekili adayı Zeynep Yıldız, Yozgat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç, Meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

TÜRKSOY’un Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’ne her sene katıldığını belirten Başkan Ak, “TÜRKSOY Türk Cumhuriyetleri’nin kültür ve sanatla alakalı önemli etkinlikler gerçekleştirdiği üst kuruluş. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Bugün TÜRKSOY ve Yozgat gecesi. Hem hemşehri hem de ülke buluşmalarımıza devam ediyoruz. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif bütün İslam alemine mübarek olsun. Bu mübarek ayda sınırlarımızın ötesinden gelen kardeşlerimizi Keçiören’de ağırlıyoruz ve Ramazan’ın feyzinden hep birlikte faydalanıyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliği önemli ama gönül coğrafyamızdaki, Türk Cumhuriyetleri’ndeki, mazlum coğrafyalardaki tüm ümmetin birliği ve dirliği de önemli" dedi.

Eski TBMM Meclis Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ise, Başkan Mustafa Ak’ın 9 yıldır gönül coğrafyasındaki ülkeleri buluşturduğuna vurgu yaparak, “Sovyet rejimi altındayken Türk dünyası ile gönül bağlarımız vardı ama ilişkilerimiz zayıftı, bağımsızlıklarına kavuşup saygın bir yer edinmeleriyle birlikte ilişkilerimiz de güçlendi. Burası ana yurt oralar ata yurt Türk dünyasından gelen her olumlu haberle bizler de gurur duyuyoruz" dedi.

Çiçek, konuşmasında Kazakistan’a ayrı bir parantez açarken, “Türk dünyasının aksakalı Sayın Nursultan Nazarbayev ile Kazakistan güçlenmeye devam ediyor. Aramızda kültür köprüsü kuran TÜRKSOY Teşkilatı içerisinde Kazakistan’ın rolü büyük. Aynı zamanda Astana süreci ile Suriye’deki kanın ve gözyaşının durması için etkin rol alıyorlar” dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş da Dede Korkut’un diyarından ve ozanlık geleneğinden esintilerin yer aldığı bir gece olduğuna dikkat çekerek, “Türk dünyası halk ezgilerini ve Türk kültürünün zenginliklerini sizlerle buluşturacağız. Bu etkinlik Türk dünyası ile kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinde ve Türk kültürünün tanıtılmasında önemli rol oynuyor. Dünya Keçiören üzerinden Türkiye’yi, Türkiye Keçiören üzerinden dünyayı tanıyor” ifadelerini kullandı.

Turmaganbet Halk Çalgıları Orkestrası’nın sahne aldığı programda Türk Cumhuriyetleri’nden ezgiler seslendirilirken, Türk ezgilerinden yapılan potpori büyük alkış aldı. Protokolün hediyeleşmesinin ardından Başkan Ak, Turmaganbet Halk Çalgıları Filarmoni Orkestrası Genel Müdürü Talgat Bakaşov’a teşekkür etti.