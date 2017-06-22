Keçiören’de şehit aileleri, gaziler ve ailelerine iftar verildi

Bu sefer şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile engellileri aynı sofra etrafında buluşturdu.

Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde Pegasus’un sponsorluğunda Güçsüzler Yurdu bahçesinde iftar programı düzenlendi. Bin 200 kişinin katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde bir konuşma yapan Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, "903 bin nüfusuyla Keçiören, Türkiye’nin en büyük ikinci ilçesi. En fazla şehit ve gaziye sahip ilçelerimizden olması bizlerin de gururu. Onlar şehit olana kadar sizlerin ağabeyleri, kardeşleri, babaları ve çocuklarıydı ama şehit olduktan sonra tüm millete mal oldular, tüm milletin evladı oldular" diyerek katılanların Kadir Gecesi’ni de kutladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde şehit aileleri, gaziler ve ailelerine bu iftarı verdiklerini belirterek, "Şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz, bu topraklar dünyanın en pahalı topraklarıdır çünkü bedeli kanla ödenmiştir. Biz de onlara vefamızın bir göstergesi olarak bu iftar yemeklerini düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğine Gürcistan Büyükelçisi Irakli Koplatadze, Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane ve Kore ve Kıbrıs Gazileri Derneği Genel Başkanı Ertuğrul Erdoğan da katıldı.