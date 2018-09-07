Keçiören’de şehit ve gazi aileleri unutulmadı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gazi olan Mehmet Halim Arslan ve 1990 yılında Mardin Ömerli’de şehit olan polis memuru Salim Maraş’ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarete Arslan ailesiyle başlayan Başkan Ak’ı baba Lütfi Arslan ile anne Sevinç Arslan karşıladı. Gazi Mehmet Halim Arslan’ın, 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlatmasıyla duygulu anlar yaşandı. Başkan Ak, Arslan ailesinin çay ikramının ardından Mardin’de şehit olan polis memuru Salim Maraş’ın ailesine de ziyarette bulundu. Şehidin eşi Yeter Maraş ile oğlu Recep Maraş Başkan Ak’ı kapıda karşıladı. Ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Yeter Maraş, “Bizi unutmadığınız için çok mutlu olduk. Unutulmamak bize güç veriyor. Allah sizlerden razı olsun” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokağa çıkan vatandaşlardan Mehmet Halim Arslan darbeci hainlere karşı direnirken Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gazi olmuştu. Salim Maraş ise 1990 yılında Mardin’in Ömerli ilçesinde hain terör örgütü PKK baskını sırasında şehit olmuştu.

"Türk Milleti ile aşık atamayacaklar”

Keçiören’in gazilerini ve şehit yakınlarını ziyaret eden Ak, “Vatan için canını feda etmeye hazır olan bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Millet için hayırlı evlatlar yetiştiren anne ve babalara minnet duygularımı iletiyorum. Türkiye’yi zayıflatmaya çalışanlar, milli ve manevi duygusu her şeyin önünde olan Türk Milleti ile aşık atamayacaktır. Bu vesileyle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.