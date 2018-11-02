Keçiören'de 'sıfır atık' için geri dönüşüm seferberliği

Keçiören Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesine destek vermeyi sürdürüyor. Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün organize ettiği gönüllü üniversite öğrencileri sıfır atık için vatandaşları bilgilendiriyor, ambalaj atıkları daha koordineli toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık' projesine Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün organize ettiği ‘Her Salı, Geri Dönüşüm Günü' projesiyle destek geldi. Projenin pilot uygulaması çevre gönüllülerinin Keçiören'in belirli mahallelerinde ev ev gezerek sözlü ve broşürlü bilgilendirme yapmasıyla başladı. Metal, kağıt, plastik ve camdan oluşan atıkların geri dönüşümüyle hem çevre temizliğine hem de milli gelire katkı sağlanması hedefleniyor.

Çevre gönüllülerinin projeye ilişkin bilgilendirme çalışmalarını takiben salı günleri Şenlik, Güçlükaya ve Yakacık mahallelerinde vatandaşlardan çöp yerine ambalaj atıklarını çıkarmaları isteniyor. Atıkları evlerinde ayrıştıran vatandaşlar, akşam 18.00 ile 21.00 saatleri arasında çöp yerine ambalaj atıklarını dışarı çıkarıyor. Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen araçlar ambalaj atıklarını topluyor. Proje kapsamında ambalaj atıkları pazartesi İncirli, salı Etlik, perşembe Aşağı Eğlence ve cumartesi günü de Ayvalı mahallelerinde anonslu araçlarla sabah 10.00'dan akşam 17.00'ye kadar toplanmaya devam ediliyor.

Keçiören Belediyesinin ‘Sıfır Atık' projesinin başladığı günden bu yana projenin büyümesi ve gelişmesi için birçok çalışma yürüttüğünü ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Ak, projenin çevreye ve ekonomiye önemli katkılar sunacağını vurgulayarak, “Dünya kaynaklarının sınırlı olduğu ve insanların doğal kaynakları bencilce tükettiği bir ortamda Sıfır Atık projesini oldukça önemsiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen bu projeye Keçiören Belediyesi olarak farklı çalışmalarla birçok kez destek verdik. ‘Her Salı, Geri Dönüşüm Günü' sloganıyla şuanda hayata geçirdiğimiz projemizle kağıt ve kartonu geri dönüştürerek ağaçlarımızı korumayı, camı ve plastiği dönüştürerek petrol tüketimini azaltmayı, metali dönüştürerek de enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte geleceğimizi ve çocuklarımızı düşünerek her türlü israftan kaçınmalıyız” dedi.