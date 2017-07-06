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06 Temmuz 2017 09:52

Keçiören’de taksi durakları yenileniyor

Keçiören Belediyesi taksi hizmetinin yüksek standartlarda verilebilmesi ve taksici esnafına en elverişli çalışma koşullarının sağlanması amacıyla taksi duraklarını yenilemeye devam ediyor.

Keçiören’de taksi durakları yenileniyor

06 Temmuz 2017 09:52


Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler taksi duraklarını estetik, fonksiyonel, konforlu hale getirmek için 6 taksi durağında daha çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Çift Asfalt, Barış, İncirli, Aşağı Eğlence, Etlik Bakkal, Emrah Taksi duraklarında yapılan çalışmaların 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.


Son yapılan çalışmalarla birlikte yenilenen taksi durağı sayısının 15’e çıkacağını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Vatandaşlarımızın ve taksici esnafımızın hizmet standartlarını yükseltmek ve Keçiören’in estetik görünüşüne de katkı sunmak amacıyla taksi duraklarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Taksici esnafımız bize teşekkürlerini ve yeni taksi duraklarına kavuştukları için sevinçlerini ifade ediyorlar, onların memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Keçiören daha da güzelleşirken, esnafın da hizmet standartları yükseliyor" ifadelerinde bulundu. Sağlıklı, kullanışlı ve ihtiyaca uygun inşa edilen taksi durakları hem müşteriyi hem de taksici esnafını memnun ediyor.




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