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20 Haziran 2017 09:54

Keçiören’de tasavvuf esintileri

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 8.

Keçiören’de tasavvuf esintileri

20 Haziran 2017 09:54

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri Kalaba Kent Meydanı’nda farklı ülkelerin ve farklı şehirlerin kültürlerini tanıtmaya devam ederken, Ramazanın manevi iklimini de yaşatıyor.


Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen tasavvuf programında Kalaba Kent Meydanı’nı dolduran Keçiörenliler, Yusuf Kayya yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunun ilahileriyle huzur buldu. Mevlevi etkinliği ise manevi atmosferi doruğa çıkardı.


Başkan Ak, program sonrası AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile etkinlik alanındaki hemşehri evlerini ziyaret etti. 8. Uluslararası Ramazan Etkinliklerinin sonuna yaklaşıldığını belirten Başkan Ak, “Ramazanın son günlerini yaşıyoruz. İnşallah huzur, birlik, kardeşlikle bayrama erişiriz. Türkiye’de ilk ve tek olarak düzenlediğimiz Uluslararası Ramazan Etkinlikleriyle vatandaşımızı Türk-İslam Coğrafyası ve Anadolu ile buluşturuyoruz. Bu sene de 17 ülke, 14 hemşehri derneğini misafir ettik. Keçiören’in Ramazan’da bir başka güzel olduğunu ve kardeşlik iklimini gösterdik. Alanda görevli personelimize de emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı ve etkinliklerde görevli personelin fotoğraf ricasını da kırmadı.




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