Keçiören'de teleferik seferleri yeniden başladı

Keçiören Belediyesi, Subayevleri ile Tepebaşı güzergâhında ulaşım sağlayan teleferik hattında 3 ay süren bakım ve onarım çalışmasını tamamlayarak teleferik seferlerini vatandaşların hizmetine sundu.

Hem ulaşımda hem de turistik gezilerde kullanılan teleferiğin bakım ve onarım çalışmaları yolcuların güvenli ve konforlu ortamda seyahat etmeleri için dikkatle tamamlandı. Her bir kabini 8 kişilik olan ve toplamda 16 kabinle hizmet veren teleferik sisteminde, periyodik ve kısa süreli bakımların yanı sıra uzun süreli bakımlarının da yapılması zorunlu olduğundan yaklaşık 3 ay önce ulaşıma ara verilmişti.

10 yıllık bakım tamamlandı

Bakım ve onarım çalışmaları kapsamında teleferiğe ait kule direklerinin tepesinde bulunan mekanik sistem indirilerek bütün ekipmanlar tahribatsız muayene usulü ile gözden geçirildi. Analizleri yapılan ve problem yaratacağı düşünülen parçalar ile sensör kabloları sökülerek yenisiyle değiştirildi. Bakım ve onarım ekipleri, istasyonlarda bulunan servis ve acil fren bakımlarını yaparak testten geçirirken; motor aksamlarını, dikey ve yatay makaraları, klem denge raylarını, hidrolik üniteleri, milleri, çelik halatları ve kauçuk yataklarını yenileriyle değiştirdi. Ayrıca jeneratör ve transfer panoları da kontrolden geçirildi. Toplamda bine yakın parçanın değiştirildiği bakım ve onarım çalışmaları ile 10 yıllık uzun periyodik bakım tamamlanmış oldu.

20 dakikada havadan Keçiören keyfi

2008 yılında hizmete sokulan, bin 653 metre istasyon aralığı olan teleferikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Vatandaşlarımızın güveni ve konforu için başlattığımız bakım ve onarım çalışmaları sırasında teleferik ulaşımına ara vermiştik. Gerekli teknik ve teknolojik bakımları tamamladık. Vatandaşlarımız 20 dakika süren teleferik keyfiyle daha yeşil ve daha estetik bir Keçiören'i havadan seyredebilirler” dedi.