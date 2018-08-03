Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 09:45

Keçiören’de yeni nikah sarayı tamamlandı

Aşık Veysel Nikah Sarayı’nın inşaatı Keçiören Belediyesi tarafından tamamlanırken, nikahlar için de geri sayım başladı.

Keçiören’de yeni nikah sarayı tamamlandı

03 Ağustos 2018 09:45


Kuşcağız Mahallesi’nde 4 bin 700 metrekare alan üzerine inşa edilen nikah sarayı içerisinde 500’er kişilik 2 salon, 220 metrekarelik 2 fuaye alanı, gelin-damat odaları, çocuk bakım odası ve oyun alanı, bay bayan mescit, 270 kişilik nikah salonu, teras, idari ofisler, açık ve kapalı otopark yer alıyor. Özel konseptli şık düğün salonları yoğun talep gören ve 8 Ağustos itibarıyla yeni nikahlara ev sahipliği yapması beklenen nikah salonu ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, modern, fonksiyonel, konforlu nikah salonunu Keçiören’e kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Başkan Ak, “Çiftlerimizin mutlu anlarına şahitlik edecek yeni nikah salonumuzda her detayı planladık. Engelli vatandaşlarımızın da kullanımına uygun salonumuz Keçiören’in önemli bir eksiğini de giderecek. Dünya evine girecek çiftlerimize şimdiden iki cihan saadeti diliyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç