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06 Temmuz 2018 09:37

Keçiören’de yepyeni konforlu taksi durakları

Keçiören Belediyesi taksi hizmetinin yüksek standartlarda verilebilmesi ve taksici esnafına en elverişli çalışma koşullarının sağlanması amacıyla taksi duraklarını yenilemeye devam ediyor.

Keçiören’de yepyeni konforlu taksi durakları

06 Temmuz 2018 09:37


Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler 6 taksi durağını daha yenileyerek daha kullanışlı, işlevsel ve ihtiyaca uygun hale getirdi. Atapark, Aşağı Eğlence - Kasalar, Yakacık, Etlik Karakol, Şefkat, Yayla taksi durakları, yapılan çalışmalarla estetik ve konforlu bir görünüme kavuştu.


Keçiören genelinde 21 taksi durağını yenilediklerini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Vatandaşlarımızın ve taksici esnafımızın hizmet standartlarını yükseltmek ve Keçiören’in estetik görünüşüne de katkı sunmak amacıyla taksi duraklarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Taksici esnafımız bize teşekkürlerini ve yeni taksi duraklarına kavuştukları için sevinçlerini ifade ediyorlar, onların memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.


Daha kullanışlı, işlevsel ve ihtiyaca uygun inşa edilen taksi duraklarının içerisinde oturma, dinlenme alanı, mutfak ve WC gibi bölümler bulunuyor. Keçiören Belediyesinin şehrin kimliğini güzelleştirme ve şehirde yaşayanların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladığı, fonksiyonel ve estetik şekilde yapılan taksi durakları ortalama 12-25 metrekareden oluşuyor.




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