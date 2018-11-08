Keçiören'de yeşil alan yüzde 220 arttı

2 metrekareden 7 metrekareye yükselterek ilçedeki yeşil alan miktarını yüzde 220 artırdı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın öncülük ettiği ağaçlandırma organizasyonları vatandaşlardan büyük takdir topladı.

‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan fidan dikimiyle 10 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedeflenirken, her çocuğun bir ağacı olması için yürütülen fidan dikimleri, Türkiye'de belediyelerin kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için yaptığı çalışmaları da gündeme getirdi. Yeşil alan miktarını artırmak için 2009 yılından bu yana gerek belediye eliyle gerekse sivil toplum kuruluşlarına öncülük ederek ağaçlandırmayı teşvik eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' programına katılarak 10 milyon ağacın toprakla buluşturulması için destek verdi.

6 milyon 170 bin 686 metrekare alan ağaçlandırıldı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, göreve geldiği 2009 yılından bu yana ağaçlandırma çalışmalarına gösterdiği hassasiyetle Keçiören'de kişi başına düşen 2.2 metrekarelik yeşil alan miktarının 2018 yılı itibariyle 7 metrekareye çıkmasında büyük rol oynadı. Keçiören'de yeşil alan miktarının yüzde 220 artmasına öncülük eden Ak; öğrencileri, sivil toplum kuruluşlarını ve diğer sivil organizasyonları ağaç dikimi için teşvik ederek, bozkırın ortasında yeşil bir Keçiören siluetinin mimarı oldu. Keçiören Belediyesi bünyesinde son 10 yılda 2 milyon 69 bin 985 metrekarelik alan ağaçlandırılırken, Keçiören Belediyesinin de içinde bulunduğu çeşitli ağaç dikimi faaliyetleri kapsamında ise ilçe genelinde toplamda 6 milyon 170 bin 686 metrekare alan ağaçlandırıldı. Ağaçlandırma çalışmalarının hızla sürdürüldüğü Keçiören'de kısa süre içinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının 10 metrekareye çıkarılması hedefleniyor.

Yeni projelerle yeşil alan miktarı artacak

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Cumhurbaşkanın öncülük ettiği ‘Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Liderimizin öncülüğünde başlayan ağaçlandırma çalışmalarına Keçiören Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize ve ağaç dikmeye talip olan diğer vatandaşlarımıza önayak olarak Keçiören'de kişi başına düşen 7 metrekarelik yeşil alan miktarını yüzde 10'a el birliğiyle çıkaracağız. Keçiören'e hizmet verdiğimiz 10 yıllık süreç içerisinde yeşil alan miktarını yüzde 220 artırarak Keçiörenli vatandaşlarımıza daha yeşil bir yaşam alanı sunduk. Allah'ın izniyle yeni projelerimizin içerisinde yer alacak olan yeşil alanları daha da artırarak hedeflediğimiz oranlara ulaşacağız” dedi.