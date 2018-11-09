Keçiören'e modern hayvan barınağı

Hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetleriyle açık ara önde olan Keçiören Belediyesi, Bağlum'a 3 bin 430 metrekare alan üzerine yapılan geçici hayvan barınağının inşaatında sona yaklaştı.

İnşaatının 70'i tamamlanan ve Aralık ayı içerisinde hizmete girmesi planlanan barınağın içerisinde yaklaşık 450 köpek için yazlık ve kışlık padok, yaklaşık 50 kedi kapasiteli kedi evi, karantina birimi, mama hazırlama ünitesi, sağlık hizmetleri, veteriner hekim odaları, ameliyathane, sahiplendirme alanı, idari ofisler yer alacak.

Hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi noktasında özenli olduklarının altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Keçiören'e şimdi yeni bir hayvan barınağı kazandırıyoruz. Daha modern, hijyenik ve işlevsel olacak merkezimizde de can dostlarımıza gerekli özeni göstermeye ve sahiplendirme işlemlerini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hayvan Hakları Yasasının düzenlenmesi noktasında talimat verdiğini de hatırlatan Başkan Ak, "Cumhurbaşkanımız hayvanlara kötü muamele edenleri, 'İnsanlıktan nasibini almamış vicdansızlar' olarak tanımlıyor. Bu konudaki hassasiyetini biliyoruz, Hadis-i Şerifte ‘Yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin' buyruluyor. Bizler can dostlarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesinden ve onlara kötü muamelenin önlenmesinden de sorumluyuz" diye konuştu.

Ak, Ovacık'taki Geçici Rehabilitasyon Merkezinde sokak hayvanlarının kuduz aşılarını yapan veteriner hekimlerin ayrıca kısırlaştırma çalışmalarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yürüttükten sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği doğal ortamına bıraktıklarını da hatırlattı.