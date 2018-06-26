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26 Haziran 2018 09:44

Keçiören’in Baypas temizlik ekibi iş başında

Yaz boyunca Keçiören Belediyesinin Baypas ekibi ilçenin bütün cadde ve sokakları ile çöp bırakma noktalarını yıkayarak temizlemeye devam ediyor.

Keçiören’in Baypas temizlik ekibi iş başında

26 Haziran 2018 09:44


Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Baypas ekibi, ilçe genelinde yıkama tankerleri ve süpürge araçlarıyla havaların ısınmasıyla başladıkları temizliği yaz boyunca sürdürerek ilçeyi hijyenik hale getiriyor. Bahar ve yaz ayları boyunca 7/24 görev başında olan Baypas ekibi, cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkayarak temizliyor. Böylece sıcak havanın etkisiyle çöp noktalarında oluşan kötü koku ve sızıntıların önüne geçiliyor.


Çevre temizliği konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Temizliği imanın parçası olarak kabul etmiş, kendisini ve çevresini temiz tutmakla yükümlü kılınmış kişiler olarak, evimize gösterdiğimiz özeni çevremize de gösteriyoruz ve ‘Evimiz Keçiören’ diyoruz. Keçiören’in cadde ve sokaklarından ibadethanelerine kadar geniş bir alanda temizlik işlerine önem veriyoruz ve bu sayede ortaya tertemiz bir Keçiören çıkıyor” mesajını verdi.




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