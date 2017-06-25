Keçiören’in camileri bayrama hazır

Keçiören Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki 175 camii, 82 mescit, 90 Kur’an kursu ve 3 cem evi ve 5 öğrenci yurdunu Ramazan Bayramı’na hazır hale getirdi. Halılardan raflara, duvarlarda asılı tablolardan avizelere kadar geniş çaplı bir şekilde başlatılan temizlik çalışmalarını, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde 2 grup halinde çalışan 14 kişilik profesyonel bir ekip yürüttü. Camii ve mescitlerdeki halılar yerlerinden kaldırılmadan bulunduğu yerde yıkanarak temizlendi ve temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra halılara gül suyu spreyleri sıkılarak güzel kokması sağlandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, ibadet yerlerinin temizliğine büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Biz belediye olarak bütün camilerimizin temizliklerini, halı yıkamalarını, pencere, avize temizliklerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Ama bayram nedeniyle özel bir temizlik de yapıyoruz. Sadece camileri değil, okulları ve cemevlerini de temizliyoruz” ifadesini kullandı.