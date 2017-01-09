Keçiören’in çevre çiçekleri eğitimde

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Birlikte hareket ettiğimiz zaman çevremizin çok daha güzel olacağına, sokaklarımızın, mahallelerimizin, parklarımızın, bahçelerimizin çiçek açacağına inanıyorum. Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur" dedi.

2009 yılında Keçiören Belediyesi tarafından çocukların çevre ve çevre sorunlarıyla ilgili bilgi, birikim ve duyarlılıklarını artırmak amacıyla hayata geçirilen Çevre Çiçekleri Hareketi’nde uygulamalı eğitim dönemi devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkı verdiği proje kapsamında eğitim alarak Çevre Müfettişi olan öğrenci sayısı 8 yılda 80 bine ulaştı. Bu yıl Keçiören ilçe sınırları içerisindeki toplam 16 bin 700 ilköğretim 5’inci sınıf öğrencisi, “Çevre ve Geri Dönüşüm” konulu eğitim alacak. Öğrenciler daha sonra eğitimi pekiştirici ve destekleyici nitelikteki “Ben Temiz” adlı tiyatro oyununu izleyecek. Keçiören Belediyesi tiyatro gurubunun sahnelediği oyunun her seansına 220 öğrenci katılırken, uygulamalı eğitim 20 Ocak tarihinde sona erecek.



Örnek olacaksınız

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, çevreye 7’den 70’e herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Ama siz Çevre Müfettişlerimiz aynı zamanda takip de edeceksiniz, yani denetleyeceksiniz. Bir müfettiş edasıyla etrafınızı kontrol edip uymayan insanları uyaracaksınız ve insanlara örnek olacaksınız” dedi. Başkan Ak, Türkiye’nin geleceği olan çocukların çevreye ilgi ve duyarlılığının umut verici olduğunu ifade ederek “Birlikte hareket ettiğimiz zaman çevremizin çok daha güzel olacağına, sokaklarımızın, mahallelerimizin, parklarımızın, bahçelerimizin çiçek açacağına inanıyorum. Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir” diye konuştu.



23 Nisan’da sergilenecek

Keçiören Belediyesi “Çevre Müfettişi Kartı” sahibi öğrencilere, belediyenin düzenlediği bazı sosyal etkinliklerden ücretsiz yararlanma hakkı da tanıyor. Öğrencilere eğitimin konularının işlendiği bir “Çevre Müfettişi El Kitabı” verilirken, araçlara yapıştırılmak üzere hazırlanan “Bu araçtan dışarıya çöp atılmaz” etiketleri de dağıtılıyor. Eğitim ve tiyatro programının devamında öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve çalışmalarının sürekliliğini sağlamak amacı ile “Çevre ve Geri Dönüşüm” konulu resim, afiş ve fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışma eserleri 23 Nisan Çocuk Haftası münasebetiyle sergilenecek. Dereceye girenlerin ödülleri ise 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde verilecek.