Keçiören’in ibadethaneleri Ramazan’da da mis gibi kokacak

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların mübarek Ramazan ayında ibadetlerini daha temiz bir ortamda, gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilmeleri için Keçiören’deki 270 ibadethaneyi Ramazan ayı öncesi tertemiz yaptı. Yaklaşan Ramazan ayına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Biz düzenli olarak bütün ibadethanelerimizin temizliklerini, halı yıkamalarını, pencere ve avize temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Ama Ramazan ayı nedeniyle özel bir temizlik de yapıyoruz. Bu mübarek ayın ruhuna, atmosferine uygun bir şekilde, herkesin o güzel atmosferden ve rahmet yağmurundan nasiplenmesini niyaz ediyoruz” diye konuştu.

Gül kokuyor

Halılardan raflara, duvarlarda asılı tablolardan avizelere kadar geniş çaplı bir şekilde başlatılan temizlik çalışmalarını, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 7’şer kişilik 2 profesyonel ekip yürütüyor. Cami ve mescitlerdeki halılar yerlerinden kaldırılmadan bulunduğu yerde yıkanarak temizleniyor ve düzenli olarak yapılan temizlik işlemleri bittikten sonra gül suyu spreyleri sıkılarak çok güzel kokması da sağlanıyor. Başkan Ak, huzurlu, bereketli bir Ramazan geçirme temennisinde bulunarak bu yıl yaklaşık 23 ülke ve 17 hemşehri derneğinin katılımıyla 9’uncusu düzenlenecek Uluslararası Ramazan Etkinlikleri ve 12 mahallede verilecek iftar programlarına da herkesi davet etti.