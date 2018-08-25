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25 Ağustos 2018 10:24

Keçiören’in ilk sergi salonu

Birçok alanda ilkleri hayata geçiren Keçiören Belediyesi, Keçiören’in ilk sergi salonunun inşaatını da tamamladı.

Keçiören’in ilk sergi salonu

25 Ağustos 2018 10:24


Kuşcağız Mahallesindeki Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinin hemen yanına yer alan sergi ve balo salonu 920 metrekare alan üzerine inşa edildi. 600 metrekare sergi salonunun yer aldığı tesisin içerisinde VİP odası, mutfak ve çay ocağı da bulunuyor. Özel aydınlatma ve ses sisteminin kullanıldığı sergi salonunun Keçiören için bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiören’i kültürün başkenti yapma noktasında kararlılığımızı sürdürüyoruz. 20 yılın sonunda Keçiören’e ilk kültür merkezini biz inşa etmiştik. İlk mesire alanı, ilk spor salonunun ardından ilk sergi salonunu da yine Keçiören’e kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.


Keçiören’deki kültürel etkinliklerin çeşitliliğine de vurgu yapan Başkan Ak; "Keçiörenli’nin sanata ve kültüre olan ilgisi bizleri memnun ediyor, sadece Keçiören’e değil Ankara’ya hitap eden etkinliklerimizle hem değerlerimizi yaşatıyor, hem eğlence ile bilgiyi bir araya getiriyoruz. Bazen de nostaljik gelenekleri tekrar yaşatıyoruz. Sergiler, yarışmalar, konserler, festivaller, açılışlar ve önemli gün etkinliklerimize katılanlar her yıl 1 milyona yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.




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