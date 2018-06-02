Keçiören’in konuğu Kırım Türkleri oldu

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde sahne Ukrayna-Kırım Türkleri’nin oldu

Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen Ukrayna-Kırım Gecesi öncesinde, Bolu Kültür Evi ile Ukrayna-Kırım Kültür Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ev sahipliği yaptığı geceye Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Emrullah İşler, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, Dışişleri Bakanlığı Doğu Avrupa Masası Genel Müdür Yardımcısı Zeki Furkan Küçük, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Bolu Kalkınma ve Tanıtım Vakfı Başkan Vekili Cafer Alagöz, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Kırım’daki Rus işgali sona ersin"

Yurt dışında yaşayan Kırımlıların kültürlerini korumalarına hayran kaldığını ifade eden Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Ukrayna ile Türk Tatarları arasında büyük benzerlikler var. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar kültürlerini koruyorlar, kültürler arası köprü kuran, misafirperverlikleri ile iş birliğini güçlendiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Türk hükümetinin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğine de teşekkür eden Büyükelçi, "Kırım Tatarlarına yardımcı olmak, Türkiye ile ortak isteğimizdir. Kırım’daki Rus işgalinin sona ermesini istiyoruz, bunun için çabalarımız sürecek. İşgal altındaki Kırım’da kültürümüzü korumak da birinci vazifemiz. Kırımlıların yaşam hakkını korumaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye’nin zenginliklerini de tanıtıyoruz"

Hemşehri buluşmalarında Bolu, sınırları aşan kardeşlikte Ukrayna-Kırım gecesi olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Ak da, "Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde bu gece hem Ukrayna-Kırım’a misafir oluyoruz hem de onları misafir ediyoruz. Sadece ülkemize değil, gönül coğrafyamızda yer alan bütün memleketlerimize barış, kardeşlik ve huzur gelsin istiyoruz. Bugün aynı zamanda Bolu gecesi. 23 ülke, 15 hemşehri derneğinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizde Türkiye’nin zenginliklerini de tanıtıyoruz, bir kaynaşma oluyor" diye konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın aynı zamanda bir diplomasi yürüttüğüne de dikkat çeken AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Emrullah İşler de "Sınırlarımız ötesindeki kardeşlerimiz bizlerin kültürlerini yakından tanıma fırsatı buluyorlarken, bizler de kültür evleri ve kültür geceleri ile onların kültürlerini tanıma fırsatı buluyoruz. Renkli panayır alanında bizleri bir araya getiren Başkan Ak’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ukrayna Kırım’dan gelen sanatçılar yöresel şarkılarını seslendirirken Bereginya Dans Topluluğu da Kırım folkloründen kesitler sundu. Cıyın Ansambli Folklor Grubunun içindeki minikler ise programa ayrı bir renk kattı. Kırımlı sanatçı Emine Mustafayeva’nın sahne aldığı programda Çanakkale Türküsünü seslendiren koro, alandakilerden büyük alkış alırken Kırım ve Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar da türküye eşlik etti.

Gecede Başkan Ak’a geleneksel Kırım gömleği ile Kırım’ın el sanatını yansıtan tabak hediye edildi.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Lütfiye Selva Çam ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da gecenin bitiminde Başkan Ak ile Kırım evini gezerek Kırım ezgilerini dinledi.