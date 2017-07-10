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10 Temmuz 2017 10:52

Keçiören’in parklarında yaz daha güzel

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Vatandaşlarımızın nitelikli zaman geçirmesi için parklarımızın donanımı ve peyzajıyla titizlikle ilgileniyoruz” dedi.

Keçiören’in parklarında yaz daha güzel

10 Temmuz 2017 10:52


Keçiörenlilerin nitelikli zaman geçirmesi için park sayısını her geçen gün artıran Keçiören Belediyesi, Bağlum Karşıyaka ve Atapark mahallelerine yaptığı semt parklarını tamamladı. Park çalışmalarının tamamlanmasının ardından Keçiören’in toplam park sayısı 447’ye ulaşırken, kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 6,41 metrekareye çıktı. 3 bin 250 metrekare alana sahip Bağlum Karşıyaka Mahallesi’ndeki semt parkının içerisinde futbol sahası, kamelyalar, piknik masaları, çocuk oyun alanı ve fitness seti yer alıyor. Mavi ladin, akçaağaç, goldrider, mavi servi ağaçlarıyla da peyzajının tamamlandığı park, yaz mevsiminde sıcaktan bunalanlara adeta nefes aldırıyor.


Atapark Mahallesine yapılan ve içerisinde çocuk oyun seti ve oturma alanlarının yer aldığı park 2 bin 564 metrekare alanıyla vatandaşa hizmet verecek. 2017’nin ilk 6 ayında 9 parkın yapımını tamamlayan Keçiören Belediyesi ayrıca Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nin etap çalışmalarını da son hızla sürdürüyor.


Yıl sonuna kadar 2 parkı daha Keçiören’e kazandıracaklarını dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Yaz mevsiminde vatandaşlarımız parklarda daha fazla zaman geçiriyorlar. Sporlarını, pikniklerini yapıyor, gazetelerini okuyorlar. Bizler de vatandaşlarımızın nitelikli zaman geçirmesi için parklarımızın donanımı ve peyzajıyla titizlikle ilgileniyoruz" ifadelerini kullandı.




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