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05 Aralık 2017 10:00

Keçiören’in şehir kimliği değişiyor

Keçiören Belediyesi, çarpık kentleşmenin önüne geçmek ve Keçiören’i riskli yapılardan arındırmak için son bir yılda 491 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

Keçiören’in şehir kimliği değişiyor

05 Aralık 2017 10:00


Sürdürülebilir bir kentsel gelişim sağlama hedefiyle Keçiören’de görüntü kirliliği oluşturan, risk taşıyan ve insanların yaşam kalitesini tehdit eden gecekondu yıkımlarını gerçekleştiren belediye ekipleri, 2016 yılında 361 gecekonduyu yıkarken 2017’de yüzde 35 artış sağlayarak 491 gecekondunun yıkım işlemini gerçekleştirdi.


Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu yapılarda vatandaşlarımıza zarar verebilecek kişiler de barınıyor, mal sahibinden izinsiz olarak oturanlar da bulunuyor. Metruk binaları biz de tespit ediyoruz, vatandaşlarımız da bize ihbar ediyor. Mal sahiplerinin de iznini alarak vatandaşlarımızın güvenliğini ve sağlığını tehdit eden bu metruk yapılardan Keçiören kurtuluyor" dedi.


Kentin dokusunu bozan, riskli, sorunlu yapılar yerine şehre canlılık, modern bir kimlik kazandıran kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını da ifade eden Başkan Ak, "Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla çarpık, güvensiz yapılar yerini modern konutlara bırakıyor. Mahalle ölçekli ve planlı yapılar şehrin görüntüsüne ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sunarken, Keçiören’in imajını da güçlendiriyor. Hacıkadın, Gümüşdere ve Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projelerimizle Keçiören’in şehir kimliğini yenilemeye devam ediyoruz" ifadelerini kaydetti.




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