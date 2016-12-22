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22 Aralık 2016 10:51

Keçiörenli gençler demokrasiyi tanıyor

Keçiörenli gençler demokrasiyi tanıyor

22 Aralık 2016 10:51

Keçiören Belediyesi, gençlere demokrasiyi tanıtmayı amaçlayan “Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Demokrasi Sanatı” projesinin açılış konferansına ev sahipliği yaptı.
Gençlere demokrasiyi tanıtmayı amaçlayan “Avrupa-Akdeniz Bölgesinde Demokrasi Sanatı” projesinin açılış konferansı Keçiören Belediyesinde yapıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen konferansa Keçiören’deki bazı liselerin öğrencileri de dinleyici olarak katıldılar. Konferansın konuşmacısı eğitimci Ercan Küçükarslan, günümüzde tekrar anlaşılmasına ihtiyaç duyulan demokrasi üzerine bir projenin öğrencilere çok faydalı olacağını düşündüklerini söyledi. Daha önce Hırvatistan’ın Zadar kentinde uygulanan projeyi Türkiye şartlarına ve müfredata uyumlu hale getirdiklerini belirten Küçükarslan, “Çocuklarımızın ‘soft skills’ dediğimiz ince yeteneklerinin geliştirilmesini önemli buluyoruz. Paris ve Madrid merkezli model Birleşmiş Milletler çalışması bunlardan bir tanesidir. Dünyanın bugün geldiği noktada en fazla anlaşılması gereken yönetim biçimi demokrasi, en fazla kendini anlatmaya muhtaç örgütü ise Birleşmiş Milletlerdir. Bu iki projede edindikleri yeterliliklerle öğrencilerimizin, ileride 5’ten büyük olması gerektiğini düşündüğümüz bir Birleşmiş Milletler’de bizleri en iyi şekilde temsil eden bireyler olmasını umuyoruz” şeklinde konuştu.
Anna Lindh Vakfı tarafından finanse edilen projeye Keçiören Belediyesinin yanı sıra, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Hırvatistan Zadar’dan Petit Philosophy ve Ortaköy 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi destek veriyor.



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