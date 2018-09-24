Keçiörenliler illüzyonla eğlendi

Keçiören Belediyesi, Gümüşlere Ihlamur Vadisi'nde yaz boyunca sürdürdüğü park konserlerinin sona ermesiyle, vatandaşların keyifli vakit geçirmesi için çeşitli gösteriler düzenlemeye devam etti. İllüzyonist Abidin Özçelik'in, müzisyen Erdinç Emre'nin ve DJ Santo'nun gösteri yaptığı eğlence programı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Yazdan kalma günlerin yaşandığı eylül ayında vatandaşların park gösterilerine olan yoğun ilgisi Keçiören Belediyesi'ni yeni bir organizasyonla vatandaşın karşısına çıkardı. Keçiören Belediyesi tarafından kültür, sanat ve eğitim faaliyetleri kapsamında vatandaşların da talepleri gözetilerek organize edilen eğlence programlarında bu hafta illüzyon gösterisi ve müzik dinletisi vardı.

Keçiören Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün daveti üzerine Gümüşlere Ihlamur Vadisi'nde sahne alan İllüzyonist Abidin Özçelik'in akıllara durgunluk veren zihin oyunları vatandaşları hayrette bıraktı. Meraklı gözlerle gösteriyi takip eden vatandaşlar hem eğlendi hem de heyecanlandı. Müzisyen Erdinç Emre'nin ve DJ Santo'nun ortaya koyduğu müzik performansı ise müzikseverleri mest etti.

İllüzyonist Abidin Özçelik'in gösteriye başlamadan önce bir şehit babasına kalpak hediye etmesi büyük alkış alırken, gösteri sırasında düzenlenen yarışmaların ardından çocuklara çevre çiçekleri çantası hediye edildi. 2 bin lira ödüllü yarışmanın ise kazananı olmadı.

Projelerimize değer kattık

Son 10 yılda hizmete sokulan projelerle, Keçiören'de yaşayan vatandaşların artık ilçe dışına çıkmadan eğlenebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği alanlara kavuştuğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “ Parklarımızla, spor tesislerimizle, gösteri ve toplantı salonlarımızla, yüzme havuzlarımızla, mahalle konaklarımızla, estetik çevre düzenlemelerimizle vatandaşlarımızın hizmetkârı olduk. Ortaya koyduğumuz her bir projemizin kullanım değerini artıracak sosyal ve kültürel etkinlikler organize ettik. Sonbaharda havaların güzel seyretmesiyle birlikte de park eğlencelerimizi sürdürelim istedik. Vatandaşlarımızın coşkusundan anladık ki park eğlenceleri çok sevildi” dedi.

Başkan Ak, havaların soğumasıyla birlikte açık havada hayata geçirilen sosyal ve kültürel organizasyonların format değiştirerek; gösteri merkezlerinde, toplantı salonlarında ve mahalle konaklarında devam edeceğini ifade etti.