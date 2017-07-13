Keçiörenliler meydanları boş bırakmıyor

Keçiören’de demokrasi nöbetinin ikinci gününde Türk Bayrağını eline alan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın önüne koştu.

16 Temmuz’a kadar sürecek demokrasi nöbetleri Keçiörenli vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Türk Bayrakları ile alanı dolduran vatandaşlara Keçiörenli esnaf da çeşitli ikramlarda bulundu. Şehitler Anıtı’nın bulunduğu alanda açılan 15 Temmuz Demokrasi Fotoğraf Sergisi ise, nöbet için gelen çok sayıda vatandaş tarafından gezildi. Demokrasi nöbetine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra şehit aileleri, gaziler, Keçiören Müftüsü İhsan İlhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Keçiören’de ve Türkiye’de yaşananları anlatan bir sinevizyon gösterisi ile 15 Temmuz konulu animasyon kısa filmi gösterimi yapıldı. Keçiören Müftülüğü Güçlükaya Zehra Onat Kur’an Kursu öğrencilerinden oluşan Mehteran Takımı’nın gösterisi büyük alkış alırken, gösterinin finalinde bir öğrenci İstiklal Marşı okudu.

“Bu hain darbe girişimini unutmayacağız, unutturmayacağız”

Demokrasi nöbetinin ikinci gününde de vatandaşların meydanlara aktığını ifade eden Başkan Mustafa Ak, “Geçen yıl gerçekleştirilen hain darbe girişimi ile ülkemizi işgal etmek istediler. Ama hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Çanakkale Savaşı’nda olduğu gibi milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu hain darbe girişimini kahramanca püskürttü. Bu hain darbe girişimini unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.