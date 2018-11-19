Keçirören'de Ayvalı Mahallesi Kardeşler Pazar Yeri açılıyor

Keçiören Belediyesi, ilçenin modern çehresine yakışan alt yapı ve üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ayvalı Mahallesi'nde bulunan Kardeşler Pazar Yerinde yürütülen yenileme çalışmaları kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacak. Üstü kapalı pazar yeri hizmete açıldığında sokak aralarında kurulan pazarların sayısı azaltılarak vatandaşın ve esnafın rahat bir ortamda alışveriş yapması sağlanacak. Olumsuz hava koşullarında vatandaşı koruyacağı kaydedilen kapalı pazar yerlerinin sayısı artırılarak Keçiören'e her alanda hizmet etmeye devam edilecek.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Ayvalı Mahallesi Kardeşler Pazar Yerinde yürüttüğümüz çalışmalarımız tamamlandığında vatandaşlarımız semt pazarında sebze, meyve, kıyafet ve ayakkabı gibi ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabilecek. Keçiörenlilerin ihtiyaçlarını daha konforlu, düzenli ve temiz bir şekilde karşılamaları için kapalı pazar alanlarımızı artıracağız. Vatandaşlarımız için park, bahçe, sosyal tesis gibi birçok yeni projeyle her alanda yatırımlarımız devam ediyor. İnşallah bundan sonra da Keçiören'i topyekün kalkındırmak için azami gayretle projelerimizi hayata geçireceğiz'' ifadelerini kullandı.